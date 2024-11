SAKAL Exclusive : शहरात एकही संवेदनशील मतदान केंद्र नाही; पोलिस आयुक्तालयाकडून निवडणूक कक्षाला अहवाल

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून संवेदनशील मतदान केंद्रासाठी विशेष निकष लावण्यात आलेले आहे. त्या निकषांनुसार नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत एकही संवेदनशील वा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र नाही. तशी नोंदच पोलिस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेने केली आहे. दरम्यान, एकाच मतदान केंद्रांवर अधिकचे बूथ असल्याने त्या ठिकाणी होणारी गर्दी होत असल्यास ते मतदान केंद्र संवेदनशील वा अतिसंवेदनशील ठरत नसल्याचेही यातून स्पष्ट झाले आहे. (There is no sensitive polling station in city Report from Commissioner of Police to Election Cell )