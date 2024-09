Nashik Accident News : वणी- पिंपळगाव रस्त्यावर कारने पाठीमाघून दुचाकीस दिलेल्या धडकेत तीघे तरुण शेतमजुर ठार

वणी : वणी - पिंपळगाव रस्त्यावरील बोराळे फाट्याजवळ तव्हेरा कारने मोटरसायकला दिलेल्या धडकेत कारसूल, ता. निफाड येथील तीघे मोटरसायकलस्वार ठार झाले आहे. वणी - पिंपळगाव रस्त्यावर शुक्रवार, ता. ६ रोजी रात्री साडे नऊ वाजेच्या सुमारास बोराळे फाट्याजवळ वणी बाजूकडून पिंपळगावकडे भरधाव वेगाने जाणारी तव्हेरा मोटरकार क्र. एम.एच. 19/ए.पी/9933 हिने मोटार सायकल क्र. एम. एच.15/बी.ए./2229 ला पाठीमाघून जोरदार धडक दिली. (Three young farm labourers were dead in road accident at Vani Pimpalgaon road )