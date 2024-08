Nashik Police : मराठा शांतता रॅलीसाठी तगडा बंदोबस्त; सुमारे दीड हजार पोलिस रस्त्यावर

Nashik Police : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी शहरात मंगळवारी (ता. १३) मराठा शांतता रॅली निघणार असून, मनोज जरांगे पाटील हे रॅलीत सहभागी होणार आहेत. यासाठी शहर पोलिसांचा सुमारे दीड हजारांचा ताफा रस्त्यावर बंदोबस्तासाठी तैनात असणार आहे. तसेच, रॅलीदरम्यान होणाऱ्या भाषणांचे रेकॉर्डिंग पोलिसांकडून केले जाणार असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी गोपनीय पथकांसह साध्या वेशातील पोलिसही रॅलीवर ‘वॉच’ ठेवून असणार आहेत. (Tight security for Maratha peace rally with around 1500 policeman on streets )