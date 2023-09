Nashik Tomato Rate Fall : दोन महिन्यांपूर्वी तीन हजार प्रतिक्रेट्‌सटपर्यंत दराची लाली चढल्याने शेतकऱ्यांनी टोमॅटोची उदंड लागवड केली. त्याचा परिणाम मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होऊन बाजारभाव शंभर रुपयांच्या आत घसरले आहेत.

बुधवारी (ता. २०) पिंपळगाव बाजार समितीत रेकॉर्ड ब्रेक सुमारे तीन लाख क्रेट्‌सची आवक झाली. जिल्ह्याभरातून सुमारे तीन हजार जीप-पीकअप येथे आल्याने जोपूळ व चिंचखेड चौफुलीवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती.

बाजार समितीचे आवार वाहनांनी हाऊस फुल्ल झाले होते. त्यामुळे प्रवेशद्वारापासून एक किलोमीटर लांबच लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

सर्वत्र टोमॅटोचा बोलबाला दिसत होता. अभूतपूर्व गर्दी पिंपळगाव बाजार समितीचे आवार गजबजले. (Nashik Tomato Rate Fall Inflow of 3 lakh crates of tomatoes Prices continue to fall in Pimpalgaon Market Committee)

दरम्यान, मागणी अल्प असताना, सुमारे तीन लाख क्रेट्‌सची आवक झाल्याने बाजारभाव ७० ते ९० रुपये प्रतिक्रेट असा राहिला. वाहतूक खर्चही परवड नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली.

कांदा लिलाव ठप्प

विविध मागण्यांसाठी व्यापाऱ्यांनी बुधवारी लिलाव बंद पुकारल्याने कांदा लिलाव ठप्प राहिले. पिंपळगाव बाजार समितीत कांदा विक्री आवारात दिवसभर शांतता होती. कांदा विक्रीतून होणारी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल बुधवारी थांबली.