Ganga Godavari Maha Aarti : नाशिकमध्ये आज गंगा-गोदावरी महाआरती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत रंगणार सोहळा, वाहतुकीत मोठे बदल

नाशिक : गोदाघाटावर बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गंगा गोदावरी महाआरतीचे आयोजन करण्यात (Nashik traffic advisory for Maha Aarti) आले आहे. या अनुषंगाने शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने व्यापक वाहतूक नियोजन केले असून, गोदाघाट परिसर 'नो व्हेईकल झोन' जाहीर केला आहे. वाहतूक विभागाने वाहतूक मार्गात बदल केले असून वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. .रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीच्या वतीने बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी सहाला गंगा-गोदावरी महाआरतीचे आयोजन केले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. त्या अनुषंगाने रामतीर्थ, काळाराम मंदिर व गंगाघाट परिसरात मंगळवारी (ता.५) मध्यरात्री १२ वाजेपासून ते बुधवारी रात्री कार्यक्रम संपेपर्यंत संपूर्ण 'नो-व्हेईकल झोन' घोषित करण्यात आला आहे. या कालावधीत सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद ठेवण्यात येणार आहे..वाहनचालकांनी बंद असलेल्या मार्गांचा वापर टाळून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन पोलिस आयुक्तालयाने केले आहे. कार्यक्रमादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गर्दी अपेक्षित असल्याने नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.