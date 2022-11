Nashik Tribal Cultural Festival : आदिवासी नृत्यावर गावितांसह राज्यपालांनीही धरला ठेका!

By

नाशिक : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी कायम चर्चेत असतात. मंगळवारी नाशिकमध्ये आदिवासी जनजातीय गौरव दिनानिमित्त राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी राज्यपालांनी आदिवासी नृत्यावर ठेका धरला. त्यांच्याबरोबरच आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित आणि आदिवासी शैलीसाठी नावाजलेले राष्ट्रवादीचे नेते तथा विधानसभेचे नरहरी झिरवाळ यांनादेखील नृत्याचा मोह आवरला नाही. त्यांनी देखील राज्यपालांसोबत आदिवासी नृत्यावर ठेका धरला. (Nashik Tribal Cultural Festival Tribal dance of governor Bhagat Singh koshyari along with narhari zirwal nashik news)

आदिवासी समुदायांच्या कलासंस्कृतीचे तसेच स्वातंत्र्यलढा व राष्ट्र निर्मितीमधील आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या योगदानाचे स्मरण व त्यांचा गौरव करण्यासाठी आदिवासी जनजातीय दिवस व राज्यस्तरीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन १५ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान गोल्फ क्लब मैदानावर होणार आहे. महोत्सवात राज्यभरातून आलेल्या आदिवासींच्या कलापथकांनी विविध कला सादर केल्या.

स्वागताप्रसंगी चंद्रपूर येथील आदिवासी बांधवांनी सादर केलेल्या आदिवासी नृत्यात स्वतः राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सहभागी झाले, केवळ सहभागी न होता त्यांनी आदिवासी संगीताच्या तालावर ठेका धरला. मंत्री गावित, आमदार झिरवाळ हे देखील नृत्यात सहभागी झाले. या कार्यक्रमात होळी नृत्य, लग्नातील पारंपरिक आदिवासी नृत्य, ढोल नृत्य, पारंपरिक आदिवासी नृत्याद्वारे आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडले. राज्यपालांनी राज्यभरातून आलेल्या कलापथकांचे कौतुक केले.

