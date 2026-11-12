Kumbh Mela Safety : नाशिक कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरच्या जमिनीखाली नेमकं काय घडतंय? सलग ३ महिने २४ तास 'या' हालचालींवर विशेष नजर!

नाशिक

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Speed up in preparations for Nashik-Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela.

Speed up in preparations for Nashik-Trimbakeshwar Simhastha Kumbh Mela.

Sakal

Vinayan
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नाशिक : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी २०२७-२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची प्रशासकीय तयारी आता युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. या महापर्वासाठी देशभरातून कोट्यवधी भाविक, साधू-महंत आणि पर्यटक दाखल होणार असल्याने भाविकांची आणि उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सर्वोच्च स्थानी ठेवण्यात आली आहे.

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