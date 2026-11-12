Kumbh Mela Safety : नाशिक कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरच्या जमिनीखाली नेमकं काय घडतंय? सलग ३ महिने २४ तास 'या' हालचालींवर विशेष नजर!

नाशिक : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आगामी २०२७-२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची प्रशासकीय तयारी आता युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. या महापर्वासाठी देशभरातून कोट्यवधी भाविक, साधू-महंत आणि पर्यटक दाखल होणार असल्याने भाविकांची आणि उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सर्वोच्च स्थानी ठेवण्यात आली आहे. .याच पार्श्वभूमीवर आता त्र्यंबकेश्वरच्या जमिनीखालील भूगर्भीय हालचालींवर करडी नजर ठेवली जात आहे. राज्य शासनाच्या विनंतीवरून भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने (GSI) त्र्यंबकेश्वर परिसरात भूकंपविषयक हालचालींचा विशेष वैज्ञानिक अभ्यास सुरू केला आहे. नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत GSI चे महासंचालक दिनेश गणवीर यांनी या विशेष मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली..Khopoli Bus Accident : बाजारपेठेत अर्धा किलोमीटर मृत्यूचा थरार! अनियंत्रित बसने अनेक वाहनांना उडवले; एका तरुणाचा करुण अंत!.७५० किमी परिघात ४ अत्याधुनिक यंत्रांद्वारे सलग ३ महिने तपासणी!त्र्यंबकेश्वर आणि परिसरातील संभाव्य भूगर्भीय धोके तपासण्यासाठी GSI चे विशेष पथक सध्या घटनास्थळी कार्यरत आहे:संपूर्ण परिघावर लक्ष : सुमारे ७५० किलोमीटरच्या परिघात चार अत्याधुनिक भूकंपमापक यंत्रे बसवण्यात आली आहेत.अखंडित नोंदणी : या यंत्रांच्या माध्यमातून सलग तीन महिने, दिवसाचे २४ तास भूगर्भातील सूक्ष्म कंपनांची नोंद घेतली जात आहे.तांत्रिक विश्लेषण : नोंदवलेली ही सर्व आकडेवारी विशेष संगणकीय प्रणालीद्वारे संकलित करून तिचे अचूक विश्लेषण केले जात आहे. हा विशेष अभ्यास जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू राहणार असून, त्यानंतर अंतिम वैज्ञानिक अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल..IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये.कोट्यवधी भाविक आणि बांधकामांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊलकुंभमेळ्याच्या काळात त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक परिसरात रस्ते, मोठे पूल, नवीन घाट, पाणीपुरवठा योजना आणि वाहतूक व्यवस्थेची कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात आहेत. गर्दीच्या काळात कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा किंवा भूस्खलनाचा धोका उद्भवू नये, तसेच सर्व नवीन बांधकामे भूकंपरोधक आणि सुरक्षित असावीत, हा या अभ्यासामागील मुख्य उद्देश आहे..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण (NTKMA) आणि GSI यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आपत्ती निवारण आराखडा राबवला जात असून, या अहवालाच्या आधारे संवेदनशील भागांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.