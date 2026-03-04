Trimbakeshwar Temple Assault : भाविकाने ड्रग्ज घेतले हे ठरविणारे तुम्ही कोण? त्र्यंबकेश्वर मारहाणीवर मंत्री गिरीश महाजन संतप्त; नेमका काय प्रकार?

नाशिक : श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर येथे दर्शनासाठी आलेल्या एका भाविकाला चार ते पाच जणांनी मारहाण केल्याच्या (Trimbakeshwar Temple devotee assault controversy) घटनेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणानंतर देवस्थान ट्रस्टने संबंधित भाविकाने अमली पदार्थ सेवन केल्याचा दावा केल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट सवाल केला, ‘भाविकाने ड्रग्ज घेतले हे ठरविणारे तुम्ही कोण?’ तसेच मारहाणीच्या गंभीर प्रकारात संबंधितांवर तातडीने गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली..नाशिक दौऱ्यावर असताना मंगळवारी (ता. ३) माध्यमांशी संवाद साधताना महाजन म्हणाले, की भाविकांना मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. हा प्रकार चौकशीअंतर्गत आहे. संबंधित भाविक परराज्यातील असून, तो निघून गेला आहे. अशा परिस्थितीत त्याने अमली पदार्थ घेतले होते, असा निष्कर्ष तुम्ही कसा काढू शकता?, महाजन यांनी, पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून मारहाण करणाऱ्यांना धडा शिकवावा, अशी मागणी केली. तसेच देवस्थान ट्रस्टने अंतर्गत बैठक घेऊन व्यवस्थापनात सुधारणा कराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या..विमानसेवा बंद; नागरिक सुरक्षितदरम्यान, इराण-इस्राईल-अमेरिका संघर्षामुळे काही विमानसेवा बंद झाल्याने अनेक प्रवासी अडकल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, सर्व नागरिक सुरक्षित असल्याचा दावा महाजन यांनी केला. अडकलेल्या पर्यटकांना परत आणण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.कांदा अनुदानावर मंत्रिमंडळ निर्णयकांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अनुदानाची मागणी रास्त असल्याचे मान्य करत, यासंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले..दोन दिवसांत स्वीकृत सदस्यांची नावेमहापालिकेतील स्वीकृत सदस्यपदासाठी अनेक इच्छुकांनी अर्ज केले असून, येत्या दोन दिवसांत नावे जाहीर केली जातील, अशी माहिती त्यांनी दिली. सभागृहनेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या नियुक्त्याही आठ दिवसांत जाहीर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी नाशिककरांना काही काळ त्रास सहन करावा लागेल, मात्र पुढील ३५ ते ४० वर्षे रस्त्यांवर खड्डे पडणार नाहीत, अशा दर्जेदार रस्त्यांचे काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला..Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार.उन्मेष पाटील यांच्यावर टीकाशिवसेना ठाकरे गटाचे नेते व माजी खासदार उन्मेष पाटील यांना आम्ही पक्षातून हाकलले आहे. त्यामुळे ते कुठेही जावोत. अजून बरेच पक्ष ते फिरतील. पक्ष सोडल्यावर काय होते, हे अनेकांना माहिती आहे, असल्याचा टोला महाजन यांनी उन्मेष पाटील यांना लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.