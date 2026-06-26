नाशिक

Nashik Tourism : नाशिकच्या 'या' प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांवर रील बनवण्यास आणि सेल्फी घेण्यास बंदी! उल्लंघन केल्यास कारवाई; हरिहरगडावर दिवसाला 300 पर्यटकांनाच प्रवेश

Nashik monsoon tourist restrictions 2026 : पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नाशिक वन विभागाने त्र्यंबकेश्वर परिसरातील हरिहरगड, ब्रह्मगिरी, दुगारवाडी धबधबा आणि नेकलेस फॉल येथे निर्बंध लागू केले आहेत.
Nashik tourist restrictions during monsoon

Nashik tourist restrictions during monsoon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : पावसाळ्यात पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्र्यंबकेश्वर वनपरिक्षेत्रातील प्रमुख पर्यटनस्थळांवर वन विभागाने विविध निर्बंध लागू केले आहेत. ब्रह्मगिरी, हरिहरगड, दुगारवाडी धबधबा आणि पहिने येथील ‘नेकलेस फॉल’ ही ठिकाणे मद्यपान निषिद्ध क्षेत्र घोषित करण्यात आली (Harihar Fort online registration process) आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

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