Nashik Bribe Crime : जिल्हा परिषदेचे दोघे लाच घेताना अटकेत; शिक्षकांकडून घेतली लाचेची रक्कम

नाशिक : वेतन पडताळणी करून सेवापुस्तिका लेखाधिकाऱ्याकडे सादर करून वेतन पडताळणी मंजूर करण्यासाठी अकरा हजारांची लाच घेताना जिल्हा परिषदेच्या दोघांना गुरुवारी (ता.१७) रात्री अटक करण्यात आली. ते जिल्हा परिषदच्या वित्त विभागात कार्यरत आहेत. कनिष्ठ लेखाधिकारी किरण रंगनाथ दराडे (वय ४०), कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) सचिन प्रभाकर पाटील (४०) अशी दोघा लाचखोरांची नावे आहेत. (Two members of Zilla Parishad were arrested while taking bribes from teacher )