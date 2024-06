The newly elected office bearers of the Maharashtra Health Sciences University Student Council, along with the members of the Adhi Sabha, along with the officers of the University. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik News : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात अधिसभा व विद्यार्थी परिषदेवरील नऊ पदांसाठी बिनविरोध निवड झाली आहे. आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण केल्‍यावर शुक्रवारी (ता. २८) ही निवड जाहीर करण्यात आली. त्‍यानुसार ऋषीकेश इप्पर, सदाकांत राठोड, श्रीतेज हिरगुडे या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ अधिसभेवर संधी मिळाली आहे. विद्यापीठ अधिसभा व विद्यार्थी परिषदेवर निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचे स्‍वागत व सत्‍कार कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. माधुरी कानिटकर, प्रति-कुलगुरू डॉ. मिलिंद निकुंभ, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ यांनी केला. (Unopposed election on all 9 seats of Student Council on Arogya Vidyapeeth Adhisabha ) विद्यार्थी परिषदेवरील नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना शुभेच्छा देताना डॉ. मिलिंद निकुंभ म्‍हणाले, की विद्यापीठाचे विविध उपक्रम व योजना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे व समन्वयासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी जबाबदारीने काम करावे. प्रशासन व विद्यार्थ्यांमध्ये समन्‍वय राहण्यासाठी काम करावे. डॉ. बंगाळ म्‍हणाले, की महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८ नुसार अधिसभेवर तीन विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्याची तरतूद आहे. त्‍यानुसार ही निवड प्रक्रिया पार पाडली. त्‍यांनी नवनिर्वाचित नावांची घोषणा केली. या वेळी विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. देवेंद्र पाटील, उपकुलसचिव डॉ. नितीन कावेडे, बाळासाहेब पेंढारकर उपस्थित होते. (latest marathi news) पदाधिकाऱ्यांची नावे अशी अधिसभेवर अमरावतीच्या विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालयातील ऋषीकेश इप्पर, नाशिक येथील आयुर्वेद सेवा संघाच्या आयुर्वेद महाविद्यालयातील सदाकांत राठोड, कोल्हापूर येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय महाविद्यालयातील श्रीतेज हिरगुडे या तीन सदस्यांची विद्यापीठाच्या अधिसभेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या अध्यक्षपदी छत्रपती संभाजीनगर येथील छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे धनंजय मडके, उपाध्यक्षपदी नंदुरबारच्या के. डी. गावित कॉलेज ऑफ बी.एस्सी. नर्सिंगचे अभिषेक धमके, छत्रपती संभाजीनगरच्या आनंद कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीतील चैतन्‍य मेश्राम, सचिवपदी पुण्याच्या श्रीमती बकुळ तांबट इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशनच्या नेहा दुर्गडे, सहसचिवपदी छत्रपती संभाजीनगरच्या दक्षिण केसरी मुनी मिश्रीलाल होमिओपॅथीक वैद्यकीय महाविद्यालयातील स्‍नेहा इप्पर आणि सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयातील दत्तात्रय क्षीरसागर यांची बिनविरोध निवड झाली.