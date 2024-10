Nashik Unseasonal Rain Damage: जिल्ह्यात 38 हजार 554 हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त! अवकाळीने एक दिवसात होत्याचे नव्हते झाले

Dhulgaon (Yewla) Harvested Maize & Soybean waterlogged due to rain & split shoots of harvested Maize due to continuous rain. esakal

Nashik Unseasonal Rain Damage : परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला असून, शनिवारी (ता. १९) दुपारनंतर रात्री बारापर्यंत झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील ३८ हजार ५५४ हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. चांदवड, देवळा, बागलाण, पेठ व इगतपुरी येथे सर्वाधिक फटका बसला. यात मका, सोयाबीन, भात, कांदा, द्राक्षे व डाळिंब पिकांचे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. (Crops on 38 thousand 554 hectares in district destroyed)