Nashik Unseasonal Rain Damage: नाशिक पूर्व भागात पिकांचे पंचनामे अपूर्णच! शासकीय यंत्रणा उदासीन; शेतकऱ्यांचा आरोप

नाशिक रोड : नाशिक पूर्व भागात नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी झाली नसून अनेक ठिकाणचे शेतकरी नुकसान भरपाईच्या सर्वेपासून वंचित आहे. शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची शाश्वत हानी झालेली आहे, ती कधीही न भरून निघणारी असल्यामुळे शासकीय यंत्रणा अजून शेताच्या बांधावर पोचलेली नाही. नेत्यांनी विशिष्ट ठराविक भाग कॅप्चर केल्याचे शेतकऱ्यांनी 'सकाळ'ला सांगितले.