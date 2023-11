Nashik Unseasonal Rain Damage: नाशिकमध्ये 5 ठिकाणी वृक्ष कोसळण्याच्या घटना

By

जुने नाशिक : शहरात रविवार आणि सोमवारी सलग दोन दिवस जोरदार पाऊस झाला. शहराच्या विविध भागात ५ ठिकाणी वृक्ष कोसळण्याच्या घटना घडल्या.

एका ठिकाणी विद्युत डीपीस आग लागण्याची घटना घडली. सुदैवाने कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी अथवा नुकसान झाले नाही. (Nashik Unseasonal Rain Incidents of trees falling at 5 places in Nashik)

रविवार (ता.२६) आणि सोमवार (ता.२७) सलग दोन दिवस झालेल्या पावसाने शहर जिल्ह्यात वृक्ष कोसळण्यासह शेती पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटना घडल्या. रविवारी दिवसभर पाऊस कोसळत राहिला.

काही भागात तर जोरदार पाऊस तर काही भागात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. यामुळे शहराच्या विविध भागात पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या. शिवाय नदी नाले दुथडी भरून वाहू लागले. सरस्वती नाला, दहिपूल तसेच दिंडोरी नाका, पंचवटी पोलिस ठाणेसमोरील रस्त्यावर पाणी साचले होते.

खडकळी येथील रस्त्याच्या सुरू असलेल्या कामाच्या खड्ड्यांसह शहराच्या विविध भागात रस्त्याच्या बुजविण्यात आलेल्या खड्ड्यांमधील कच मुरूम वाहून गेल्याने खड्डे उघडे पडून त्यातही मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले.

दुसरीकडे महात्मा गांधी रोड येथील वकीलवाडी, पंचवटी, सिडको, अशोका मार्ग, काठेगल्ली अशा विविध भागात वृक्ष कोसळण्याच्या घटना घडल्या. रविवारी वृक्ष कोसळण्याच्या अधिक घटना घडल्या.

अग्निशामक विभागाने वेळीच घटनास्थळी दाखल होत. रस्त्यावरील वृक्ष कापून रस्त्याच्या बाजूला केल्याने वाहतूक सुरळीत झाली. सुदैवाने दुर्घटना टाळल्या.

दरम्यान स्वामिनारायण पुलावरून एका व्यक्तीने उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. सिडको येथे विद्युत डीपीत शॉर्टसर्किट होऊन आग लागण्याची घटना घडली.

वृक्ष कोसळण्याच्या घटना

सिडको १

पंचवटी १

मुख्यालय ३