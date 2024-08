Nashik News : इंद्रायणीत मित्राला वाचवण्याच्या प्रयत्नात वणीच्या यश दायमाचा दुर्दैवी मृत्यु

Nashik News : आळंदीतील इंद्रायणी नदीपात्रात मित्राला बुडतांना पाहून बचावासाठी धावला.. पण दुर्दैवाने वणीचा जय ओमप्रकाश दायमा चाही तीसऱ्या मित्रासह बुडूून मृत्यु झाल्याची धक्कादायक दुर्घटना घडल्याने वणीकरांवर शोककळा पसरली आहे. पुण्यातील डुडुळगाव परिसरातील आळंदी या ठिकाणी असलेल्या इंद्रायणी नदीपात्रात ही मोठी दुर्घटना घडली आहे. (unfortunate death while trying to save his friend)