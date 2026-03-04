Nashik News : नाशिकची अनोखी परंपरा! धुलिवंदनाला वीरांच्या मिरवणुकांनी दुमदुमली दक्षिण गंगा

नाशिक: शहरात वीरांच्या मिरवणुका पारंपरिक उत्साहात व भक्तीभावात झाल्या. वीरांच्या मिरवणुकांमुळे गोदाघाटाला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. नवसाला पावणारे वीर म्हणून ख्याती असलेल्या दाजिबा (बाशिंगी), येसोजी, मधोबा महाराज वीर आदींचे जागोजागी भक्तीभावाने मोठ्या उत्साहात स्वागत व पूजन करण्यात आले. अनेक ठिकाणी सडारांगोळीने वीरांचे स्वागत करण्यात आले. ढोल-ताशांसह वाजंत्रीच्या गजराने गोदाघाट दुमदुमून गेला होता. रात्री उशिरापर्यंत या मिरवणुका सुरू होत्या. ग्रहणामुळे अनेक ठिकाणी रात्री उशिरा मिरवणुका काढण्यात आल्या..धुलिवंदनाच्या दिवशी वीरांच्या मिरवणुका काढण्याची प्रथा राज्यात केवळ नाशिकमध्ये प्रचलित आहे. यादिवशी घरातील देवघरातील वीराच्या टाकाची मिरवणूक काढून रामतीर्थात विधिवत स्नान घातले जाते. दरम्यान रात्री उशिरापर्यंत वीरांच्या मिरवणुकांची धूम गोदाघाट परिसरात रंगली होती..देवघरातील आपल्या पूर्वजांना म्हणजेच वीराला गोदाघाटावर नेऊन रामतीर्थात स्नान घातले जाते. त्यानंतर पुन्हा घरी येऊन तळीआरती केली जाते. आपल्या कुलदैवतांचा जागर करत उपस्थितांना खोबऱ्याच्या प्रसादाचे वाटप केले जाते. त्यानंतर पूर्वजांचा टाक अर्थात वीरांना पुन्हा देवघरात ठेवले जाते. विशेष म्हणजे राज्यभरात ही प्रथा केवळ नाशकात भक्तीभावात पार पडते..विविध वेशभूषांनी वेधले लक्षवीरांच्या पारंपरिक मिरवणुकांत श्रीराम, हनुमान, शिवशंकर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेशभूषेतील चिमुरडे लक्षवेधी ठरले. ढोल-ताशांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकांनी संपूर्ण गोदाघाटाला यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. यंदा वीरांच्या मिरवणुकांवर ग्रहणाची छाया असल्याने अनेकांनी ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन घेत ग्रहणाचा कालावधी संपल्यावर रात्री उशिरा मिरवणुका काढण्यास पसंती दिली. ढोल-ताशांसह वाजंत्रीच्या गजरात या मिरवणुका उत्साहात पार पडल्या..Varanasi World Record: मोदींच्या दत्तक गावाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! साठ मिनिटात चीनला चारली धूळ; वाराणसी गिनीजबुकमध्ये video viral.तीनशे वर्षांची परंपरा कायमशहरातील जुन्या नाशिकमधील बुधवार पेठेतील दाजिबा (बाशिंगी), घनकर लेनमधील येसोजी वीर, तीनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या जुन्या नाशिकमधील जुन्नरे घराण्यातील मधोबा महाराज वीर, तपोवनातील खंडोबा महाराज वीर आदी नवसाला पावणाऱ्या वीरांचे जागोजागी मोठ्या उत्साहात व भक्तीभावाने स्वागत करत पूजन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.