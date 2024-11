Prof. Devyani Farande meeting voters. Musheer Syed, a candidate for the underprivileged, campaigning in the central constituency esakal

Copied नाशिक : नाशिक मध्य मतदारसंघातील उमेदवारांकडून शेवटच्‍या मिनिटापर्यंत प्रचाराचा ओघ सुरू होता. संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढताना उमेदवार, त्‍यांच्‍या समर्थकांकडून गाठी-भेटीवर जोर दिला. प्रचाराचा ज्‍वर सोमवारी (ता. १८) थंडावला, मात्र छुप्‍या घडामोडींकडे उमेदवारांसह यंत्रणेचेही लक्ष राहणार आहे. नाशिक मध्य मतदारसंघात छोट्या-मोठ्या अशा जवळपास ३८ झोपडपट्या आहेत. तसेच गावठाण भागात दाट लोकवस्ती आहे. (Vidhan Sabha Election campaigning in central till last moment attention is paid to hidden developments ) Loading content, please wait...