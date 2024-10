Nashik Vidhan Sabha Election 2024: जिल्ह्यात 5 वर्षांत 4 लाख 83 हजार मतदारांची वाढ; 15 विधानसभा मतदारसंघांत 50 लाख 28 हजार मतदार

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांत एकूण ५० लाख २८ हजार ७२ मतदार २० नोव्हेंबरला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल चार लाख ८३ हजार ४१७ मतदारांची वाढ झाली आहे. जिल्ह्यात चार हजार ९२६ मतदान केंद्रांवर मतदानाची व्यवस्था करण्यात येणार असून, पुढील आठ दिवसांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ होणार आहे. (increase of 4 lakh 83 thousand voters in district in 5 years )