Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीबाबत वाढला सस्पेन्स!आमदार बनकर-यतीन कदम यांच्यात रस्सीखेच

पिंपळगाव बसवंत : निफाड विधानसभा मतदारसंघात कोणत्याच पक्षाने अद्याप इच्छुकांना एबी फॉर्म दिलेले नाहीत. त्यामुळे निफाडच्या राजकीय आखाड्यातील रंगत अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवरून नव्याने ट्विस्ट वाढले आहे. भाजपचे यतीन कदम यांनी राष्ट्रवादीकडे उमेदवारीसाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासून फिल्डिंग लावल्याचे दिसते. कदम यांच्या दावेदारीमुळे आमदार दिलीप बनकर यांचा एबी फॉर्म तूर्त वेटिंगवर असल्याचे दिसते. (Suspense about NCP candidate has increased as MLA Bunkar Yatin Kadam )