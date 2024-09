Nashik Fraud Crime : काम न करता उपशिक्षकाने लाटले वेतन; रावळगाव इंग्लिश स्कूलमधील प्रकार

Nashik Fraud Crime : रावळगाव (ता. रावळगाव) येथील इंग्लिश स्कूल माध्यमिक शाळेतील उपशिक्षकाने शाळेत काम न करता वेतन घेतल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे. संबंधित शिक्षकाकडून वेतन वसुलीबरोबरच शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित शिक्षकासह मुख्याध्यापकावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्र जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांना दिले आहे. (Wages of Deputy Teacher without work in Ravalgaon School)