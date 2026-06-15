नाशिक

Nashik: पाऊस लांबल्याने सिंचन आवर्तन बंद, औद्योगिकला वाढीव पुरवठा नाही; साठा पिण्यासाठी राखीव, ६५५ गावं तहानलेली

Rain Delay Triggers Water Crisis in Nashik: नाशिक जिल्ह्यात पाऊस लांबल्याने धरणसाठा केवळ २५ टक्क्यांवर आला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी साठा राखीव ठेवत सिंचन आवर्तन बंद करण्यात आले असून ६५५ गावे टँकरवर अवलंबून आहेत.
Nashik

Nashik

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक: पाऊस लांबल्याने जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे फेरनियोजन केले आहे. धरणांतील सध्याचा उपलब्ध साठा पिण्यासाठी राखीव ठेवताना ३१ ऑगस्टपर्यंत तो पुरविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले. यादरम्यान सिंचनाच्या आवर्तनावर पूर्णतः बंदी असून, औद्योगिक क्षेत्रालाही वाढीव पाणी देण्यावर फुली मारण्यात आल्याची माहिती मिळते आहे.

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