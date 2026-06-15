Nashik: पाऊस लांबल्याने सिंचन आवर्तन बंद, औद्योगिकला वाढीव पुरवठा नाही; साठा पिण्यासाठी राखीव, ६५५ गावं तहानलेली

नाशिक: पाऊस लांबल्याने जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे फेरनियोजन केले आहे. धरणांतील सध्याचा उपलब्ध साठा पिण्यासाठी राखीव ठेवताना ३१ ऑगस्टपर्यंत तो पुरविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले. यादरम्यान सिंचनाच्या आवर्तनावर पूर्णतः बंदी असून, औद्योगिक क्षेत्रालाही वाढीव पाणी देण्यावर फुली मारण्यात आल्याची माहिती मिळते आहे..महाराष्ट्रात यंदा अद्यापही पावसाला सुरुवात झालेली नाही. राज्य व्यापण्यासाठी पावसाला आणखी काही कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे. संभाव्य अल निनोच्या धोक्यामुळे जून ते ऑगस्ट या कालावधतील पावसाचे प्रमाण कमी राहील, असा अंदाज व्यक्त होतो. या पार्श्वभूमीवर धरणांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याचा जपून वापर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने पावले उचलली आहेत..Solapur: अंनिसच्या प्रयत्नांना यश: अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून सुटका करत महिलेची 'जटा' केली मुक्त!.जिल्ह्यातील प्रमुख २६ धरणांमध्ये आजमितीस केवळ १७ हजार ८५६ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा शिल्लक आहे. हे प्रमाण केवळ २५ टक्के आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करता जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्टपर्यंत तो केवळ शहरी व ग्रामीण भागाला पिण्यासाठीच राखीव केला. या दरम्यान, पावसाने पाठ फिरविल्यास धरणांच्या मृतसाठ्यातून शहरी व ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करावा लागू शकतो. हा संभाव्य धोका लक्षात घेत जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले आहे..तालुकास्तरावर समित्यासंभाव्य दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी तालुकास्तरावर समित्या गठीत करण्यात येणार आहेत. या समित्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाणीचोरी व अवैध उपशाविरोधात कारवाई करतील. ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पाऊस न झाल्यास धरणांच्या मृतसाठ्यातून पाणीपुरवठा सुरू केला जाईल. गटविकास अधिकाऱ्यांवर गावनिहाय आराखड्याची जबाबदारी असेल. त्यात गावांची लोकसंख्या व जनावरांची संख्या तसेच संभाव्य टैंकर आणि त्याच्या फेऱ्यांनुसार आराखडा निश्चित केला जाईल..Sangli Satara Election: विधान परिषद निवडणुकीत मोठी रणनीती! भाजपचे सदस्य अज्ञातस्थळी हलवणार, क्रॉस वोटिंगची धास्ती?,सांगली-सातारा विधान परिषद लढतीत ट्विस्ट.६५५ गावे-वाड्या तहानलेल्याजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सध्या पाण्याचा प्रश्न जटील बनत चालला आहे. आजमितीस ११ तालुक्यांतील ६५५ गावे वाड्यांना १८० टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा केला जातो. टँकरच्या दिवसभरात ३८२ फेऱ्या होत असून, त्याद्वारे तीन लाख १९ हजार ४४ लोकसंख्येची तहान भागविली जात आहे. पावसाने दगा दिल्यास हे चित्र अधिक विदारक होईल..टंचाईच्या झळा'गंगापूर' मध्ये ३५ टक्के साठाआजमितीस तीन धरणे कोरडीठाकसहा धरणांत दहा टक्क्यांहून कमी साठापाणीपुरवठ्यासाठी ७७ विहिरी अधिग्रहितनाशिक, दिंडोरी, कळवण, निफाड टँकरमुक्त.यंदा ११ मिलिमीटर पाऊसजिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांत १ ते १४ जून या काळात सरासरी ७७मिलिमीटर पाऊस पडतो. पण, यंदा आतापर्यंत सरासरी केवळ ११ टक्केच नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ४४ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. दिंडोरीत आतापर्यंत १९.२ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, बागलाणमध्ये दोन आठवड्यांत केवळ एक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.सध्याचा धरणसाठा (दलघफू)गंगापूर : १९४७, दारणा ११३७, कश्यपी ७५३, गौतमी-गोदावरी १४०९, आळंदी ४८, पालखेड १९६, करंजवण ८९४, वाघाड २९, ओझरखेड ५९६, पुणेगाव १०, तिसगाव १६, भावली ३११, मुकणे २००२, वालदेवी ६००, कडवा ३२३, नांदूरमध्यमेश्वर १७९, वाकी २०३, भाम १६, भोजापूर ३, चणकापूर ७७०, हरणबारी ४१२, केळझर २६६, नागासाक्या ५९, गिरणा ५५८६, पुनद ६४, माणिकपुंज ००..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.