El Nino Monsoon Impact : नाशिकमध्ये जून ते ऑगस्ट दरम्यान पाऊस हुलकावणी देणार? 'एल निनो'मुळे पावसाचा मोठा खंड; प्रशासनाकडून अलर्ट जारी

नाशिक : एल निनोमुळे यंदा मॉन्सूनचे (Nashik water crisis 2026 due to El Nino) प्रमाण घटण्याची शक्यता असून, जून ते ऑगस्ट या कालावधीत मोठा खंड होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे टंचाई निर्माण होऊ शकते. राज्य सरकारने संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना हाती घेण्याचे आदेश दिले आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन अलर्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन करावे, अशा सूचना प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत. .यंदाच्या वर्षी उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. एप्रिलमध्येच पाऱ्याने चाळिशी गाठली आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दुष्काळाच्या झळा दाटल्या आहेत. सद्यःस्थितीत अर्धा अधिक जिल्ह्यातील १६६ गाव-वाड्यांना ६१ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे ९९ हजार ८२५ लोकसंख्येची तहान भागविण्यात येत आहे..मेमध्ये दुष्काळाची स्थिती अधिक गंभीर रूप धारण करू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत असताना यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे प्रशासन आतापासूनच अलर्ट झाले आहे..प्रशांत महासागरातील उष्णतेमुळे अवघ्या देशावर यंदा एल निनोचे संकट आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत माॉन्सून सर्वसाधारण राहील, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातही त्याचा परिणाम जाणवण्याची भीती असल्याने शासनाने तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन टंचाई उपाययोजनांसाठी 'ॲक्शन प्लॅन' तयार करीत आहे. त्यामध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा..विशेषत: धरणे व कालव्यातून होणाऱ्या पाणीउपशावेळी काळजी घ्यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत नियमित बैठका घेताना टंचाईचा आढावा तसेच त्यावरील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.