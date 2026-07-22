Nashik Monsoon: एल निनोचा फटका! अर्धा मॉन्सून संपला, पाणी टंचाईची चाहूल; धरणातला साठा 'जीवनरक्षक'

गौरव जोशीनाशिक: एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदाचा मॉन्सून अपेक्षेप्रमाणे बरसलेला नसल्याने नाशिक विभागावर संभाव्य पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद झाले आहे. मॉन्सूनचा अर्ध्याहून अधिक कालावधी संपत असतानाही विभागात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. परिणामी, भविष्यातील संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजनांना वेग दिला असून, धरणांतील उपलब्ध साठा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..प्रशांत महासागरातील एल निनो या हवामान घटनेमुळे यंदा महाराष्ट्रात सरासरीच्या केवळ ७० ते ८० टक्के पर्जन्यमान होण्याचा अंदाज आहे. त्याचे पडसाद नाशिक विभागात स्पष्टपणे उमटू लागले आहेत. विभागाची वार्षिक सरासरी ७०७ मिलिमीटर असताना आतापर्यंत अवघ्या २५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. पावसातील या मोठ्या तुटीचा परिणाम शेती, पाणीपुरवठा आणि मिलिमीटर असताना आतापर्यंत अवघ्या २५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. पावसातील या मोठ्या तुटीचा परिणाम शेती, आणिग्रामीण जीवनावर जाणवू लागला आहे..Pune Crime : पुण्यात १७ वर्षांच्या मुलाची हत्या, पोलिसांनी भर पावसात काढली गुन्हेगारांची धिंड; मृताच्या आईने आरोपींना सर्वांसमोर चपलेने मारले.पुरेशा पावसाअभावी खरीप पेरण्या रखडल्या असून, अनेक भागांत दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे धरणांमधील मर्यादित साठ्यामुळे शहरी व निमशहरी भागांत पाणीपुरवठ्यावर निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील तब्बल पावणेसात लाख नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे..संभाव्य टंचाईचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनांना तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवणे, सिंचनासाठी आवर्तने रोखणे, टैंकर नियोजन, जनावरांसाठी पाणी व चाऱ्याची व्यवस्था, तसेच टंचाई कृती आराखडा तयार ठेवण्याचे काम सुरू झाले आहे..दुबार पेरणीची धास्तीपावसाचा खंड कायम राहिल्यास पुढील दोन महिन्यांत खरीप हंगामाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कमी पाण्यावर आणि कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या पिकांकडे वळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या सूचना कृषी विभागाला देण्यात आल्या आहेतउपाययोजनांचा आराखडाधरणांतील साठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणेसिंचनाच्या आवर्तनांवर निर्बंधजनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्थाचाऱ्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध करणेगरज भासल्यास तातडीने चारा छावण्या सुरू करणे.Thane Crime News: समलैंगिक संबंधासाठी दबाव, सिनीयर असल्यानं विरोध करता येईना; तरुणांनी जीव घेतला आणि मृतदेह जंगलात फेकला.ठळक मुद्देविभागात आतापर्यंत फक्त २५ टक्के पाऊसधरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीवपावणेसात लाख नागरिक टँकरवर अवलंबूनखरिपावर दुबार पेरणीचे संकटटंचाईसाठी जिल्हानिहाय कृती.टंचाई कृती आराखडाप्रत्येक जिल्ह्याने संभाव्य टंचाईसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात पुढील बाबींचा समावेश असेल.यात धरणांतील उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन, टंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांचे मॅपिंग, लोकसंख्येनुसार टँकरची संख्या व फेऱ्यांचे नियोजन, जनावरांसाठी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था, चारा उपलब्धतेचे नियोजन व पर्यायी उपाय यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.