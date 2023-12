Nashik Water Management: पाणीकपात टाळायची असेल, तर चर खोदा! जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला सल्ला

नाशिक : मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जायकवाडी धरणात नाशिकच्या गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर जलसंपदा विभागाने नाशिकसाठी पाणी आरक्षण जाहीर केले आहे.

त्यात ५३१४ दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. पाणी कपात होवू नये यासाठी गंगापूर धरणातील ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी जॅकवेलपर्यंत आणण्यासाठी चर खोदण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे पाणी आरक्षण निश्‍चित करताना १३५ लिटर प्रतिमाणसी निश्‍चित करण्यात आले. (Nashik Water Management to avoid water scarcity dig ditches Advice to nmc of Water Resources Department)