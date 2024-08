Aditya Thackeray Nashik Daura: आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये बुधवारी मेळावा; पक्ष कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक

Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray office bearers and activists during the party review meeting. esakal

सकाळ वृत्तसेवा नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे बुधवारी (ता. २१) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. शहरातील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात दुपारी चारला त्यांच्या उपस्थितीत मेळावा होत असून, या मेळाव्यातून शिवसेना जोरदार शक्तिप्रदर्शन करणार आहे. (Wednesday gathering in Nashik in presence of Aditya Thackeray) Loading content, please wait...