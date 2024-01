Nashik Political News: जानेवारीत नाशिक ठरणार राजकारणाचे ‘हॉट डेस्टिनेशन’! ठाकरे- शिंदे जुगलबंदी दिसणार

नाशिक : नेहरू युवा केंद्राच्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या उद्‌घाटनाच्या निमित्ताने राष्ट्राचे युवा धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीर करणार असून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर युवकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा लगोलग शिवसंपर्क अभियान दौरा, तर गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांची सहकार परिषदेला हजेरी, तसेच २३ जानेवारीला शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेचे अधिवेशन होणार आहे.

या नेत्यांच्या जोडीला त्यांच्या पक्षातील प्रमुख नेते हजर राहणार असल्याने या तीनही प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका हाच अजेंडा राहणार आहे. त्यामुळे जानेवारीत राज्याच्या राजकारणात नाशिक हॉट डेस्टिनेशन राहणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. (Nashik will be hot destination of politics in January Thackeray Shinde rivalry ncp mns congress shivsena Political News)