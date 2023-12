Nashik Winter Update: किमान तापमानात 3 अंशांनी घट; कमाल तापमानात साडेतीन अंशांची वाढ

Nashik Winter Update : वातावरणातील बदलांचा अनोखा अनुभव सध्या नाशिककर घेत आहेत. एका दिवसात किमान तापमानात तब्‍बल तीन अंश सेल्सिअसने घसरण झालेली असताना, दुसरीकडे कमाल तापमानात सुमारे साडेतीन अंश सेल्सिअसची वाढ नोंदविली आहे.

त्यामुळे सायंकाळनंतर वातावरणात गारवा जाणवत असताना, दिवसाच्‍या वेळी मात्र सूर्यकिरणांमुळे सामान्‍य स्‍थिती राहिल्याने कमाल तापमानात वाढ नोंदविली गेली. (Nashik Winter Update 3 degree decrease in minimum temperature 3 and half degree rise in maximum temperature)