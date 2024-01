Nashik Winter Update: किमान तापमान 10.1 अंशांवर! पाऱ्यात घसरण, 27.5 अंश कमाल तापमानाची नोंद

नाशिक : दोन दिवसांपासून वातावरणात पुन्‍हा गारवा जाणवू लागला आहे. मंगळवारी (ता. २३) नाशिकचे किमान तापमान १०.१ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले असून, जळगावपाठोपाठ नाशिकचे किमान तापमान नीचांकी राहिले.

किमान तापमानातही घसरण झालेली असून, २७.५ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. (Nashik Winter Update Minimum temperature below 11 degrees drop in mercury with maximum temperature above 27 degrees)