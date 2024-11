Nashik Assembly Constituency : नाशिकमध्ये 5 वर्षांतच मनसेचा गड ढासळला; 3 मतदारसंघांनंतर सलग 10 वर्षे भाजप सत्तेत

नाशिक : नाशिक शहरात तीन मतदारसंघांची निर्मिती झाल्यापासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजयाची प्रतीक्षा कायम आहे. २००९ च्या पहिल्याच निवडणुकीत तिन्ही जागा पटकावलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा गड अवघ्या पाच वर्षांत ढासळला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून शहरात एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपला पराभूत करण्याचे आव्हान इतर पक्षांसमोर राहणार आहे. शहरी मतदारांचा कौल आजमावणारे नाशिक पूर्व, मध्य व पश्‍चिम या तीन मतदारसंघांची २००९ मध्ये निर्मिती झाली. (within 5 years MNS group has collapsed in assembly election )