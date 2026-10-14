जागर आदिशक्तीचा...
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छत्रपती शिवाजीनगर : इंदिरा गांधी व प्रियांका बालमंदिर शिक्षिका ग्रुप
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तारवाला नगर : मंगलमूर्ती हास्ययोग क्लब.
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पाथर्डी फाटा : श्री सिद्धेश्वर मंदिर महिला ग्रुप.
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गंगापूर रोड : समर्थ महिला मंडळ
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गणेश कॉलनी (नाशिक) : मैत्री ग्रुप
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नाशिक : श्री सुप्त ग्रुप.
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चुंचाळे (नाशिक) : मुकेशभाई पटेल विद्यालय.
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के. के. वाघ अभियांत्रिकी आयटी विभाग ग्रुप.
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दामोदर नगर : राजलक्ष्मी ग्रुप
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इंदिरानगर : गोदावरी अपार्टमेंट
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इंदिरानगर : सरस्वती भजनी मंडळ
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श्री शक्ती महिला मंडळ.
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सरस्वती नगर: दुर्गा सप्तशती पाठ ग्रुप.
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सिडको : मुक्ताई नारी शक्ती महिला मंडळ.
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पिंपळगाव बसवंत : माऊली ग्रुप.
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वावी (ता. सिन्नर) आर. पी.गोडगे पाटील पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय माध्यमिक विभाग.
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वावी (ता. सिन्नर) आर. पी.गोडगे पाटील पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय प्राथमिक विभाग.
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काजीसांगवी : रेणुका माता समूह
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अभोणा : सावित्रीच्या लेकी.
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भाऊसाहेब नगर (निफाड) : गुरुकुल गर्ल्स ग्रुप.
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इगतपुरी: जि. प. शाळा भंडारदरावाडी ग्रुप.
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वणी (दिंडोरी) : नवरात्रोत्सव मंडळ कणसरा चौक.
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घोटी : सखी ग्रुप जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुली १.
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कळवण : श्री स्वामी समर्थ महिला परिवार.
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मालेगाव शहर: महिलारत्न पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालयातील शिक्षिका
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करंजगाव क्लस्टर (निफाड) : सावित्रीच्या लेकी.
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मोहाडी : क. रा. थोरात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षिका.
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नाशिक : महालक्ष्मी बचत गट.
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सातपूर : मनपा अंगणवाडी ग्रुप
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सटाणा : सुवर्णकार महिला मंडळ
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लासलगाव : नामको बँक ग्रुप.
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वणी : प्रीती रविना गुरु, सनमा रविना गुरू