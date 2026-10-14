नाशिक

छत्रपती शिवाजीनगर : इंदिरा गांधी व प्रियांका बालमंदिर शिक्षिका ग्रुप

छत्रपती शिवाजीनगर : इंदिरा गांधी व प्रियांका बालमंदिर शिक्षिका ग्रुप
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जागर आदिशक्तीचा... NSK26H32365 छत्रपती शिवाजीनगर : इंदिरा गांधी व प्रियांका बालमंदिर शिक्षिका ग्रुप NSK26H32367 तारवाला नगर : मंगलमूर्ती हास्ययोग क्लब. NSK26H32369 पाथर्डी फाटा : श्री सिद्धेश्वर मंदिर महिला ग्रुप. NSK26H32372 गंगापूर रोड : समर्थ महिला मंडळ NSK26H32376 गणेश कॉलनी (नाशिक) : मैत्री ग्रुप NSK26H32384 नाशिक : श्री सुप्त ग्रुप. NSK26H32387 चुंचाळे (नाशिक) : मुकेशभाई पटेल विद्यालय. NSK26H32392 के. के. वाघ अभियांत्रिकी आयटी विभाग ग्रुप. NSK26H32394 दामोदर नगर : राजलक्ष्मी ग्रुप NSK26H32401 इंदिरानगर : गोदावरी अपार्टमेंट NSK26H32405 इंदिरानगर : सरस्वती भजनी मंडळ NSK26H32407 श्री शक्ती महिला मंडळ. NSK26H32411 सरस्वती नगर: दुर्गा सप्तशती पाठ ग्रुप. NSK26H32412 सिडको : मुक्ताई नारी शक्ती महिला मंडळ. -------------------------- NSK26H32370 पिंपळगाव बसवंत : माऊली ग्रुप. NSK26H32380 वावी (ता. सिन्नर) आर. पी.गोडगे पाटील पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय माध्यमिक विभाग. NSK26H32381 वावी (ता. सिन्नर) आर. पी.गोडगे पाटील पब्लिक स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय प्राथमिक विभाग. NSK26H32385 काजीसांगवी : रेणुका माता समूह NSK26H32389 अभोणा : सावित्रीच्या लेकी. NSK26H32390 भाऊसाहेब नगर (निफाड) : गुरुकुल गर्ल्स ग्रुप. NSK26H32391 इगतपुरी: जि. प. शाळा भंडारदरावाडी ग्रुप. NSK26H32397 वणी (दिंडोरी) : नवरात्रोत्सव मंडळ कणसरा चौक. NSK26H32400 घोटी : सखी ग्रुप जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मुली १. NSK26H32406 कळवण : श्री स्वामी समर्थ महिला परिवार. NSK26H32408 मालेगाव शहर: महिलारत्न पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालयातील शिक्षिका NSK26H32413 करंजगाव क्लस्टर (निफाड) : सावित्रीच्या लेकी. NSK26H32414 मोहाडी : क. रा. थोरात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या शिक्षिका. NSK26H32415 नाशिक : महालक्ष्मी बचत गट. NSK26H32417 सातपूर : मनपा अंगणवाडी ग्रुप NSK26H32418 सटाणा : सुवर्णकार महिला मंडळ NSK26H32419 लासलगाव : नामको बँक ग्रुप. NSK26H32420 वणी : प्रीती रविना गुरु, सनमा रविना गुरू

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