Nashik YCMOU : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्‍या यंदाच्‍या उन्हाळी परीक्षेतील अंतिम वर्षातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ब्लॉकचेन क्‍यूआर कोड अंकित गुणपत्रकाची डिजिटल कॉपी मिळेल. पदवी, पदविका व पदव्‍युत्तर शिक्षणक्रमाच्या अंतिम वर्षातील परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना गुणपत्रकाची डिजिटल कॉपी प्रवेशावेळी नोंदणीकृत ई-मेलवर पाठविली जाईल. कार्यप्रणालीचे उद्‌घाटन नवी दिल्‍लीतील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांच्‍या हस्‍ते झाले. (YCMOU Students will get digital copy of mark sheet with QR code )