Nashik News : मुलगी बघायला निघालेल्या युवकाचा पार नदीच्या पुरात वाहून अर्ध्या वाटेवरच मृत्यू

सुरगाणा : असे म्हटले जाते की, लग्नाच्या गाठी स्वर्गातच बांधलेल्या असतात. अशीच अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटना पार नदीवरील खिरपाडा ते पाचविहरा, वांगणपाडा ते टोकर दहाड येथे पुला अभावी भेनशेत येथील खोबळा दिगर येथे घडली आहे. पोलीस पाटील रमण गबाले यांनी माहिती दिली की, आपला भावी आयुष्याचा जोडीदार शोधण्यासाठी खोबळा दिगर येथील वसंत सुरेश मासी वय वर्षे २१ हा युवक मुलगी बघण्यासाठी खोबळा दिगर येथून नदीच्या पलीकडे जवळच असलेल्या गुजरात राज्यातील केळधा येथे बुधवार २८ रोजी निघाला होता. (young man who was going to see girl died in flood of Par river )