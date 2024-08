Nashik ZP News : यूडीआयडी सादर न करणाऱ्या 40 कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाचा दणका

Nashik ZP News : जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिव्यांग पडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कडक पवित्रा घेतला आहे. पडताळणी न करणाऱ्या ४० कर्मचाऱ्यांना आपली सेवा समाप्त का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाची नोटिसा बजावली आहे. या नोटिसांमुळे कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. ( zp Administration action 40 employees who did not submit UDID )