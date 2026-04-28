रस्त्याच्या कामाच्या बिलावर २ टक्के मागणी, लाच घेताना ZP इंजिनिअरसह ३ अधिकाऱ्यांना अटक

नाशिक, ता. २७ : पिंपळगाव मोर येथील रस्त्याच्या कामाच्या बिलावर दोन टक्क्यांची लाचेची रक्कम स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या इगतपुरी उपविभागातील सहायक व स्थापत्य अभियंत्यासह कनिष्ठ सहायकाला अटक करण्यात आली. लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सोमवारी (ता. २७) ही कारवाई केली असून, या प्रकरणी इगतपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला..जिल्हा परिषदेच्या इगतपुरी उपविभागातील सहायक अभियंता सतीश साहेबराव दराडे (४२, रा. मल्हार बंगला, मखमलाबाद, नाशिक), स्थापत्य अभियांत्रिकी सागर सतीश रावले (३५, रा. मखमलबाद), कनिष्ठ सहायक रवींद्र रामनाथ गायकवाड (२९, रा. चांदशी, नाशिक) अशी अटक करण्यात आलेल्या तिघा लाचखोरांची नावे आहेत..तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, तक्रारदार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता असून, त्याने ठेकेदाराचा परवाना घेतला आहे. पिंपळगाव मोर (ता. इगतपुरी) येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम मुदतीत पूर्ण केले होते. या कामाचे लाचखोर सहायक अभियंता दराडे याने जागेवर जाऊन मोजमाप करीत मोजमाप पुस्तिकेत नोंद केली, तर या बिलासंदर्भात तक्रारदार गेल्या १८ मार्चला लाचखोर सागर रावले यास भेटले असता, त्याने साडेचार लाखांचे बिल अदा करण्यासाठी अभियंता दराडे याने दोन टक्क्यांप्रमाणे नऊ हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याचे सांगितले. त्यानंतरच मोजमाप पुस्तिकेवर सही करणार असल्याचे सांगितले..याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता, २३ मार्चला पथकाने पडताळणी केली. त्या वेळी लाचखोरांनी तडजोडीअंती सहा हजार स्वीकारण्याचे मान्य केले. त्यानुसार सोमवारी (ता. २७) लाचखोर दराडे याने सहा हजार रुपये तक्रारदारास त्याच्या कार्यालयातील टेबलाच्या ड्राव्हरमध्ये ठेवण्यास सांगितले. सदरची रक्कम संशयित गायकवाड याने काढून अन्य संशयितांना दिली. या वेळी सापळा रचून दबा धरून असलेल्या पथकाने तिघांना अटक केली. सदरची कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक रूपाली खांडवी, हवालदार संदीप वनवे, अविनाश पवार, प्रमोद पाळवे यांनी केली.