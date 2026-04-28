नाशिक

रस्त्याच्या कामाच्या बिलावर २ टक्के मागणी, लाच घेताना ZP इंजिनिअरसह ३ अधिकाऱ्यांना अटक

Nashik News साडेचार लाखांचे बिल अदा करण्यासाठी अभियंता दराडे याने दोन टक्क्यांप्रमाणे नऊ हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याचे सांगितले. त्यानंतरच मोजमाप पुस्तिकेवर सही करणार असल्याचे सांगितले.
नाशिक, ता. २७ : पिंपळगाव मोर येथील रस्त्याच्या कामाच्या बिलावर दोन टक्क्यांची लाचेची रक्कम स्वीकारल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या इगतपुरी उपविभागातील सहायक व स्थापत्य अभियंत्यासह कनिष्ठ सहायकाला अटक करण्यात आली. लाचलचुपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सोमवारी (ता. २७) ही कारवाई केली असून, या प्रकरणी इगतपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला.

