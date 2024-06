Nashik ZP School News : विद्यार्थ्यांचा जुन्या गणवेशातच पहिला दिवस; मुख्यालयातील विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीत रंगणार प्रवेशोत्सव

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये तीन लाख विद्यार्थ्यांची शनिवारी (ता. १५) शैक्षणिक वर्षाची सुरवात ही जुन्या गणवेशात होणार आहे. शाळा सुरू होण्याचा दिवस उजाडला असला, तरी अद्याप शासनस्तरावरून नवीन गणवेश प्राप्त झालेले नाहीत. दुसरीकडे शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सवाची शाळापातळीवर जोरदार तयारी सुरू असून, विविध उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. (ZP School First day of students in old uniform)