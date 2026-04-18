Satana Sakri-Shirdi Highway News: सटाणा शहरातील बिकट महामार्गस्थितीवरून लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर; नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको

सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे संतप्त झालेले पालिकेतील सर्व लोकप्रतिनिधी आज अखेर प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरले. वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेत पालिकेसमोरील शिवतीर्थ परिसरात रास्ता रोको आंदोलन छेडत "काम सुरू करा, अन्यथा कारवाईला सामोरं जा..." असा थेट इशारा वेळकाढूपणा करणाऱ्या महामार्ग प्राधिकरणाला दिला. लोकप्रतिनिधींच्या या आंदोलनाला वकील संघाने पाठिंबा देत त्यात सहभाग घेतला. या आंदोलनामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक दुतर्फा पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अखेर शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्तक्षेपानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाची शहरातील अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असून रस्त्यावर सर्वत्र खड्ड्यांचे जाळे आणि उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिकांचे जीवन अक्षरशः त्रस्त झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी काल शुक्रवारी मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून बैठकीत तीव्र चर्चा झाली आणि वातावरण चांगलेच तापले..बैठकीनंतर मंत्री भुसे यांनी नगरपरिषद प्रशासन, महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यानुसार आज शनिवारी सकाळी ११ वाजता पालिका सभागृहात बैठक पार पडली. मुख्याधिकाऱ्यांनी शहरासमोरील गंभीर परिस्थितीचा सविस्तर आढावा मांडला; मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता शेवाळे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील व सर्व नागरसेवकांमध्ये तीव्र संताप उसळला..याच संतापातून नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी थेट पालिकेसमोर रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनास वकील संघानेही पाठिंबा दर्शवत त्यात सहभाग घेतला. आंदोलनामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. यावेळी नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका करत, "महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत आहेत. प्रत्येक बैठकीत नवे मुद्दे पुढे करून काम लांबवले जाते, मात्र त्याची झळ सामान्य नागरिकांना बसत आहे, असा आरोप केला..दरम्यान, कडक उन्हात सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती मिळताच मंत्री दादा भुसे यांनी तात्काळ आंदोलनकर्त्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. पुढील दहा दिवसांत प्रादेशिक अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याचे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..या आंदोलनात उपनगराध्यक्ष सुमित वाघ, नगरसेवक राहुल पाटील, चेतन रौदळ, अॅड. मनीषा पवार, विलास दंडगव्हाळ, अॅड. दीपक सोनवणे, अनिल पाकळे, भुषण सोनवणे, संगीता सोनवणे, मंगेश खैरनार, चेतन मोरे, सीमा सोनवणे, हुमेरा शेख, सोनाली बैताडे, अलका बोरसे, मयूर सोनवणे, तनुजा नांद्रे यांच्यासह अॅड. पंडितराव भदाणे, अॅड. सरोज चंद्रात्रे,अॅड. नाना भामरे, अॅड. सी.एन. पवार, अॅड. आर.जे.पाटील, अॅड. शितल जाधव, अॅड. मयूर कोठावदे, अॅड. किरण देवरे मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.