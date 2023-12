National School Kho Kho Competition: ‘सुषमा’ ठरली देशातील सर्वोत्तम खेळाडू; रोहिणीची चमकदार कामगिरी

National School Kho Kho Competition : नुकताच पार पडलेल्‍या ६७ व्‍या १७ वर्षाआतील शालेय राष्ट्रीय खो-खो स्‍पर्धेत नाशिकची सुषमा चौधरी देशातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू ठरली. तर रोहिणी भवर हिनेही चमकदार कामगिरी केली. (National School Kho Kho Competition Sushma chaudhary became best player in country nashik news)