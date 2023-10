Navratri Festival 2023 : नाशिकमध्ये उद्या आणि वणीत शनिवारी ‘नवदुर्गा : जागर स्त्री शक्तीचा' कार्यक्रम

By

Navratri Festival 2023 : नवरात्रोत्सवानिमित्त सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या विभागीय आयुक्तालयसह कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूर, वणी या शक्तीपीठांच्या ठिकाणी आजपासून २३ ऑक्टोबरपर्यंत ‘नवदुर्गा : जागर स्त्री शक्तीचा' हा महिलांसाठी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल. (Navadurga Jagar Stree Shakticha program in Nashik tomorrow and Saturday in Vani news)

नाशिकमधील महाकवी कालिदास कलामंदिरात शुक्रवारी (ता.२०) सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत हा कार्यक्रम होईल. तसेच वणी येथील यश लॉन्सच्या मंगल कार्यालयात शनिवारी (ता.२१) सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत कार्यक्रम होईल.

कार्यक्रमाची संकल्पना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची असून कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालयाचे आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रमातून राज्य सरकारच्या महिलांविषयक योजनांची माहिती दिली जाईल.

कार्यक्रमासाठी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, राज्याचे अन्न, नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, डॉ. सत्यजित तांबे, दिलीप बनकर, ॲड. माणिकराव कोकाटे, सीमा हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बोरसे, ॲड. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, सुहास कांदे, सरोज अहिरे, नितीन पवार, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल हे निमंत्रित आहेत. कार्यक्रम विनामूल्य आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी दिली.