Nashik Navchetana Abhiyan : नाशिक जिल्ह्यात ९५ हजार एकल महिला; 'नवचेतना' सर्वेक्षणातून वास्तव आले समोर!

किरण कवडे- नाशिक: एकल महिलांच्या आयुष्याला जोडलेल्या अनिष्ट प्रथा, रुढी आणि परंपरा यांना छेद देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या 'नवचेतना अभियानां'तर्गत झालेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात एकूण ९४ हजार ९८५ एकल महिला असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. सिन्नर, इगतपुरी, येवला आणि निफाड या चार तालुक्यांत सर्वाधिक महिला असून, शासकीय योजनांच्या माध्यमातून त्यांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. .एकल महिलांमध्ये विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित व कुमारिका यांचा समावेश होतो. त्यांच्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. परंतु, 'एकटेपणा'ची भावना त्यांचा आत्मविश्वास कमी करते. विधवा म्हटले, की त्यांना सर्वसाधारण स्त्रीप्रमाणे आभूषणे परिधान करण्याची परवानगी समाजातून मिळत नाही. .पतीच्या निधनानंतर लागलीच तिच्या अंगावरील दागिने काढले जातात. पण ही आभूषणे न काढताही तिला जगण्याचा अधिकार मिळायला हवा. म्हणून नाशिक जिल्हा परिषदेने नवचेतना अभियान हाती घेतले आहे. या महिलांची संख्या निश्चित व्हावी, यासाठी तालुकानिहाय सर्वेक्षण करण्यात आले. .त्यातून जिल्ह्यात विधवा ८९ हजार ३७४, परितक्त्या दोन हजार ९५८, घटस्फोटित एक हजार ९९५ व कुमारिका ६५८ महिला असल्याचे निदर्शनास आले. सर्वाधिक विधवा महिला या सिन्नर (८,८६८) व इगतपुरी (८,८७५) येथे आहेत. परितक्त्या सिन्नर (४३२) व त्र्यंबकेश्वर (४१६), घटस्फोटित महिला या आदिवासीबहुल कळवण (२२७) आणि सुरगाणा (२१६) येथे आहेत. कुमारिका सुरगाणा (१८२), निफाड (७५) येथे जास्त प्रमाणात असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते. आर्थिक मदत, पेन्शन, कर्ज आणि इतर सुविधांच्या योजनांचा थेट लाभ देण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे..मालेगावला सर्वाधिक नोकरी करणाऱ्यानोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या मालेगाव तालुक्यात सर्वाधिक आहे. येथील पाच हजार ५०७ महिला नोकरी करतात. त्यापाठोपाठ येवल्यात दोन हजार ८४ महिला 'चूल आणि मुल' यातून बाहेर पडल्या आहेत. पेठ आणि त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांत एकही महिला नोकरी करीत नसल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. मालेगाव येथील महिला शासकीय नोकरीला आहेत; पण त्या आपल्या गावात राहत नसल्याचे दिसून येते..माेठी बातमी! केमिकलमिश्रित दुधाचा खुलेआम काळाबाजार; प्रशासनाचे दुर्लक्ष, लहान मुलांच्या आरोग्याला गंभीर धोका...शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून या महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. समाजात या महिलांना समान वागणूक मिळायला हवी, यादृष्टीने आम्ही काही अनिष्ट रुढी बंद करण्यासाठी सामाजिक चळवळ हाती घेतली आहे.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.