Swami Samarth Sevamarga : श्री.स्वामी समर्थ सेवामार्गातर्फे हवनात्मक नवनाथ पारायण व दत्त नवनाथ पूजन

Swami Samarth Sevamarga : अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गाच्या वतीने श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथील गुरुपीठात तीन दिवसीय हवनात्मक श्री नवनाथ पारायण व श्री दत्त नवनाथ पूजन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

गुरुमाऊली आण्णासाहेब मोरे यांच्या मार्गदर्शनात ८ ते १० सप्टेंबर या काळात नवनाथ पारायण होणार आहे. (Navnath Parayana and Datta Navnath Pujan From 8th September in Shri Swami Samarth Seva Marg nashik news)

श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर ही भगवान श्री शिव, गंगा-गोदावरी, दत्त महाराज अर्थात श्री स्वामी महाराज आणि नवनाथांची पुण्यभूमी आहे. संत निवृत्तिनाथांना गहिनीनाथांनी याच भूमीत दीक्षा दिली होती.

हे ऐतिहासिक व पौराणिक महत्त्व लक्षात घेऊन भाविकांना श्रावण महिन्यात वैयक्तिक व राष्ट्रहितासाठी विशेष सेवा करता यावी या उद्देशाने परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादाने हवनात्मक नवनाथ पारायण सेवेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या पारायणात भूपाळी आरती, श्रीरुद्राभिषेक, हवनात्मक नवनाथ पारायण, श्री शाबरी कवच पठण, श्रीविष्णुसहस्त्रनाम पठण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बटूरुपी नवनाथ पूजन, श्री दत्त पादुका पूजन, श्रीदत्त नवनाथ पूजन या विशेष सेवा व उपक्रमांचा समावेश आहे.

सेवेत सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी आवश्यक असून सेवेकऱ्यांची भोजन व निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सहभागी होणाऱ्यांनी श्री नवनाथ भक्तीसार, नित्यसेवा, श्रीदुर्गा सप्तशती ग्रंथ, श्रीविष्णुसहस्त्रनाम पोथी, आदी ग्रंथसंपदा व इतर साहित्य आणावयाचे आहे.