नवरात्रोत्सव अंतिम टप्प्यात; दांडियाचे शेवटचे दोन दिवस

मेनफिचर
----------
फोटो येणार आहे
जळगाव :
---------------------------------------
नवरात्रोत्सव अंतिम टप्प्यात; शेवटचे दोनच दिवस
------
तरुणाईसह महिलांचा उत्साह शिगेला; गरबा-दांडियाच्या तालावर सांगता
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.१८ : नऊ दिवस भक्तिभावाने व उत्साहात साजरा होणारा नवरात्रोत्सव आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. देवीच्या आराधनेसह गरबा व दांडियाच्या ठेक्यावर थिरकणाऱ्या जळगावकरांसाठी उत्सवाचे शेवटचे दोन दिवस विशेष ठरणार आहेत. रंगीबेरंगी पारंपरिक पोशाख, आकर्षक दागिने, संगीताचा ठेका व फेर धरून खेळला जाणारा गरबा, यामुळे नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. उत्सवाची सांगता जवळ येत असल्याने दांडिया प्रेमींत आनंदासोबतच नऊ दिवसांच्या जल्लोषाच्या आठवणी जपण्याची लगबग सुरू आहे.
शहरात नऊ दिवस देवीची आराधना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गरबा-दांडियाच्या माध्यमातून आनंदाचे वातावरण अनुभवणाऱ्या जळगावकरांसाठी आता उत्सवाचे शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. त्यामुळे या दिवसांचा मनमुराद आनंद लुटण्याची तयारी सुरू आहे. भक्तिभाव, परंपरा व उत्साह यांचा संगम असलेल्या नवरात्रोत्सवाची सांगता आता जवळ आली असून, दांडियाच्या तालावर रंगणाऱ्या शेवटच्या दोन रात्रींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.......
पारंपरिक वेशभूषेला पसंती
नवरात्रोत्सवात गरबा व दांडियासाठी पारंपरिक वेशभूषेला विशेष पसंती मिळत आहे. तरुणींचे घागरा-चोळी, आकर्षक ओढण्या, पारंपरिक दागिने, तर तरुणांचे केडियू व रंगीबेरंगी कुर्ते यामुळे दांडिया स्थळांवर उत्सवी वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्येक दिवसासाठी वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे परिधान करण्याकडेही अनेकांचा कल दिसून येतो. पारंपरिक वेशभूषेत छायाचित्रे व व्हिडिओ काढून उत्सवातील क्षण आठवणीत ठेवण्याची क्रेझही वाढली आहे.
.......
संगीताच्या तालावर
तरुणाईचा जल्लोष
गरबा व दांडियाच्या आयोजनस्थळी पारंपरिक गुजराती गीते, देवीची गाणी व आधुनिक संगीताच्या तालावर तरुणाई थिरकताना दिसत आहे. कुटुंबीय, मित्रपरिवार व महिला मंडळे मोठ्या उत्साहाने सहभागी होत आहेत. नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणाच्या धावपळीतून वेळ काढत नागरिक या उत्सवाचा आनंद घेत आहेत. शेवटचे दोन दिवस असल्याने गरबा-दांडियाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी अनेकांची तयारी सुरू आहे.
.......
महिला मंडळांचा
उत्स्फूर्त सहभाग
नवरात्रोत्सव हा महिलांसाठी एकत्र येण्याचा, सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा व आनंद साजरा करण्याचा महत्त्वाचा उत्सव ठरत आहे. विविध महिला मंडळे व मित्र परिवाराच्या गटांमधून गरबा-दांडियाचे आयोजन केले जात आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत अनेक जण या उत्सवात सहभागी होत असून, पारंपरिक लोककला व आधुनिक मनोरंजन यांचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळत आहे.
.......
बाजारपेठेतही उत्साहाचे वातावरण
नवरात्रोत्सवाच्या अखेरच्या दिवसांत गरबा-दांडियासाठी लागणारे कपडे, दागिने, सजावटीच्या वस्तू व इतर साहित्याकडे ग्राहकांचा कल कायम आहे. उत्सवासाठी केलेली खरेदी, पारंपरिक पोशाखांची सजावट व शेवटच्या दिवसांचे नियोजन यामुळे बाजारपेठेतही उत्सवी वातावरण जाणवत आहे.
------------
शिस्त व सुरक्षिततेचे आवाहन
उत्सवाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत गरबा-दांडियाच्या ठिकाणी गर्दी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता आयोजकांनी शिस्त व सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसह लहान मुलांकडे लक्ष देणे, वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेणे व ध्वनिप्रदूषणासंबंधीच्या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. उत्साहाच्या भरात इतरांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.