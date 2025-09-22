नाशिक

Navratri Festival : सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके... च्या मंत्रोच्चारात वणीगडावर सप्तशृंगी मातेच्या नवरात्रोत्सवास उत्साहात प्रारंभ...

आद्यस्वयंभु शक्तीपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर देवीची पंचामृत महापूजा व घटस्थापना करत देवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवास सुरवात झाली.
वणी (नाशिक) - सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते' या मंत्रोच्चाराचा मंगलध्वनी व आई राजा उदो उदो.. श्री सप्तशृंगी माते की जय अशा जयघोषात आद्यस्वयंभु शक्तीपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर देवीची पंचामृत महापूजा व घटस्थापना करत देवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवास सुरवात झाली. भाविकांनी, बोल अंबे की जय, सप्तशृंगी माता की जय असा जयघोष करत सप्तशृंगी मातेचा मंदिर परिसर दणाणून सोडला.

