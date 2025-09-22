Navratri Festival : सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके... च्या मंत्रोच्चारात वणीगडावर सप्तशृंगी मातेच्या नवरात्रोत्सवास उत्साहात प्रारंभ...

वणी (नाशिक) - सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते' या मंत्रोच्चाराचा मंगलध्वनी व आई राजा उदो उदो.. श्री सप्तशृंगी माते की जय अशा जयघोषात आद्यस्वयंभु शक्तीपीठ असलेल्या सप्तशृंगगडावर देवीची पंचामृत महापूजा व घटस्थापना करत देवीच्या शारदीय नवरात्रोत्सवास सुरवात झाली. भाविकांनी, बोल अंबे की जय, सप्तशृंगी माता की जय असा जयघोष करत सप्तशृंगी मातेचा मंदिर परिसर दणाणून सोडला. .प्रारंभी विश्वस्त संस्थेच्या मुख्यकार्यालयात विश्वस्त संस्थेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी यांनी सपत्नीक श्री भगवतीच्या अलंकारांचे पूजन केले. यानंतर विश्वस्त संस्थेच्या मुख्यकार्यालायातून देवीच्या अलंकारांची सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली..यावेळी अलंकारांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती. त्यानंतर हे अलंकार मंदिरात नेण्यात आले. दरम्यान पंचामृताने देवीच्या उत्सव मूर्तीवर अभिषेक करण्यात आला. पहिल्या माळेला श्रीभगवतीस पांढऱ्या रंगाचे भरजरीचे पेठणी महावस्त्र नेसविण्यात आले.सांजशृंगारानंतर श्री भगवतीस श्री भगवतीस अलंकार परिधान करण्यात आले. त्यात डायमंड जडीत सोन्याचे मंगळसुत्र, सोन्याचे पुतळ्यांचे गाठले, सोन्याचा मयुर हार, सोन्याचा गुलाब हार, सोन्याचे कर्णफुले, सोन्याची नथ, सोन्याचे पाऊल, चांदीचा कमरपउटा, चांदीचा मुगुट आदि अलंकारांचा समावेश आहे..आजची पंचामृत महापूजा प्रधान व जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी यांनी केली. तसेच प्रधान व जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, विश्वस्त संस्थेचे अध्यक्ष अभय लाहोटी यांच्या हस्ते श्री भगवती मंदिरात घटस्थापना करण्यात आली.याप्रसंगी पोलिस आयुक्त संदिप कर्णिक, ट्रस्टचे विश्वस्त ऍड ललित निकम, ऍड. दीपक पाटोदकर, मनज्योत पाटील, डॉ. प्रशांत देवरे, भूषणराज तळेकर, ट्रस्टचे व्यवस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, कार्यालयीन अधीक्षक प्रकाश जोशी, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, मंदिर विभाग प्रमुख विश्वनाथ बर्डे, मंदिर पर्यवेक्षक सुनील कासार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.