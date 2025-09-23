Nashik Navratri Festival : घटस्थापनेने नवचैतन्य! नाशिकमध्ये आदिशक्तीच्या उत्सवाला भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ

नाशिक: आदिशक्तीची पारंपरिक पद्धतीने व भक्तिमय वातावरणात सोमवारी (ता. २२) घरोघरी घटस्थापना करण्यात आली. यासाठी महिलांची सकाळपासून लगबग सुरू होती. आरत्यांच्या गजरात आदिशक्तीच्या मंगलमय पर्वास मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. घटस्थापनेने घरोघरी आदिमायेची उपासना मोठ्या भक्तिभावाने करण्यात आली. यानिमित्त बाजारपेठेतही मोठा उत्साह जाणवला..आश्विन शुद्ध शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात आदिशक्तीच्या मंगलपर्व शारदीय नवत्रोत्सवास प्रारंभ झाला. सार्वजनिक देवी मंडळासह मठ-मंदिरांमध्ये यानिमित्ताने देवी भागवत, नवचंडी पाठ, अनुष्ठाने पाठवाचन आदी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवरात्र व्रताला पुष्कळ घराण्यांत कुलाचाराचे स्वरूप असते. .आश्विन शुद्ध प्रतिपदेस या व्रताचा प्रारंभ झाला. नऊ दिवस (यंदा दहा) अखंड दीप देवीसमोर तेवत ठेवला जाणार आहे. रात्री आदिमायेसमोर बसून उपासना, जप, सप्तशतीचे पाठ चंडीपाठ, देवीची भजने, स्तोत्र, गोंधळ आदी धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. यानिमित्त शहराच्या अनेक भागात भगवतीची विधिवत स्थापना करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पुढील नऊ दिवस विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. .घटस्थापनेने पितृपंधरवड्यात गत पंधरा दिवस थंडावलेल्या बाजारपेठेतही नवरात्रोत्सवामुळे नवचैतन्य अनुभवण्यास मिळाले. रविवार कारंजा, मेनरोड, महात्मा गांधी रोड, शालिमार, भद्रकाली या प्रमुख बाजारपेठेसह उपनगरांतील बाजारपेठा ग्राहकांनी फुलून गेल्या होत्या..Viral Video : झुमे रे गोरी घुमे रे गोरी... मराठी सेलिब्रिटी मायलेकींचा भन्नाट गरबा, डान्स पाहून नेटकरी म्हणाले...पहाटेपासूनच गर्दीशहरात घरोघर घटस्थापना करण्यात आली. याशिवाय अनेक महिलांनी कालिका, सांडव्यावरील देवी, भगूरच्या रेणुकामातेसह विविध सार्वजनिक मंडळांनी स्थापन केलेल्या देवीसमोर, तसेच छोट्या-मोठ्या भगवती मंदिरासमोर घटस्थापना केली. शहरातील प्राचीन दैवत चिबुक स्थान अर्थात श्री भद्रकाली, घनकर गल्लीतील श्री तुळजाभवानी, गोदाकाठावरील सांडव्यावरील श्री सप्तश्रृंगी, नेहरू चौकातील भगवती या मंदिरांसह नाशिक रोड, नवीन नाशिक परिसरातील देवी मंदिरांतही घटस्थापना करण्यात आली. महिलांनी या ठिकाणी पहाटेपासूनच गर्दी करीत दर्शनाचा लाभ घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.