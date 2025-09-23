नाशिक

Nashik Navratri Festival : घटस्थापनेने नवचैतन्य! नाशिकमध्ये आदिशक्तीच्या उत्सवाला भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ

Ghatasthapana Marks the Beginning of Shardiya Navratri in Nashik : पारंपरिक पद्धतीने व भक्तिमय वातावरणात सोमवारी घरोघरी घटस्थापना करण्यात आली. यासाठी महिलांची सकाळपासून लगबग सुरू होती. आरत्यांच्या गजरात आदिशक्तीच्या मंगलमय पर्वास मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला.
नाशिक: आदिशक्तीची पारंपरिक पद्धतीने व भक्तिमय वातावरणात सोमवारी (ता. २२) घरोघरी घटस्थापना करण्यात आली. यासाठी महिलांची सकाळपासून लगबग सुरू होती. आरत्यांच्या गजरात आदिशक्तीच्या मंगलमय पर्वास मोठ्या उत्साहात प्रारंभ झाला. घटस्थापनेने घरोघरी आदिमायेची उपासना मोठ्या भक्तिभावाने करण्यात आली. यानिमित्त बाजारपेठेतही मोठा उत्साह जाणवला.

