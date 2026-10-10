गणेशोत्सव निर्विघ्न; लक्ष्य आता नवरात्रोत्सवाचे

पोलिसांकडून मंडळांना अटी-शर्तीसह परवानग्या
उल्लंघन केल्यास कारवाई; ५० हजारांची अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १० : नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालयाकडून सुमारे सातशे मंडळांसह, गरबा आयोजकांना अटी-शर्तीसह परवानगी दिलेल्या आहेत. विशेषतः गणेशोत्सवाप्रमाणेच, सार्वजनिक मंडळांना एक लाख तर, खासगी आयोजकांना ५० हजारांची अनामत रक्कम संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्ये भरणे बंधनकारक केले आहे. नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळाचे पदाधिकारी वा गरबा आयोजकांवर असेल.
नियमांचा भंग करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा इशाराही शहर पोलिसांनी दिला आहे. शहरात नुकताच गणेशोत्सव निर्विघ्न पार पडला. विशेषतः शहरात प्रथमच मध्यरात्रीनंतर गणेश विसर्जन मिरवणूक पारंपरिक वाद्यांत पार पडली. आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या पुढाकाराने गणेशोत्सव उत्साहात पार पडला. त्याच धर्तीवर नवरात्रोत्सवही निर्विघ्न होण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. मर्यादित डीजेच्या वापराला परवानगी असली तरी लेझर लाईटवर मात्र बंदी आहे. तसेच गरबा, दांडियाचे आयोजन करणाऱ्या मंडळांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास आयुक्तालयाकडून संबंधित मंडळ आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. गरबा- दांडियासाठी मंडळांकडून परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत.
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अशा आहेत अटी-शर्थीं
- परिमंडळनिहाय सातशे मंडळ व गरबा आयोजकांनी परवानगीसाठी अर्ज केले.
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक
- मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित मंडळांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, तसेच गरबा आयोजक-संयोजकांवर - डीजेचा वापर मर्यादित डेसिबलमध्येच करणे बंधनकारक
- लेझर लाईटवर बंदीसह १३ नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक
- सार्वजनिक मंडळांना एक लाखांची तर, खासगी मंडळांना ५० हजारांची अनामत रक्कम जमा करणे बंधनकारक
--कोट
फोटो : H31895
पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवरात्रोत्सवासाठी कडेकोट नियोजन केले आहे. नवरात्रोत्सव मंडळ व गरबा आयोजकांना अटी-शर्तीसह परवानग्या दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मंडळांचे अध्यक्ष व गरबा आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- किशोर काळे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ दोन