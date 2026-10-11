नवरात्रोत्सवाला सुरुवात, बाजारपेठेत चैतन्य

आदिशक्तीच्या आगमनाने
बाजारपेठा गजबजल्या
वाहन, सोने खरेदीचा ओघ; इतरही व्यवहारांना चालना
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ११ : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच माळेपासून नाशिकमधील मुख्य बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची पावले वळू लागली आहेत. खरेदीचा नवा उत्साह सध्या पाहायला मिळत आहे. पितृपक्ष पंधरवड्यातील शांततेनंतर घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर बाजारपेठेतील मरगळ पूर्णपणे झटकली गेली असून व्यापारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे.
रविवार कारंजा, मेन रोड, दहीपूल, एमजी रोड आणि पंचवटीतील बाजारपेठांमध्ये सकाळपासून ग्राहकांची वर्दळ दिसून आली. उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दुकानांवर आकर्षक रोषणाई केली असून विविध सवलतींचे फलक ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. घटस्थापनेच्या पूजेसाठी लागणारे साहित्य, तोरणे, रांगोळी, फळे आणि फुलांच्या खरेदीसाठी नाशिककरांनी सकाळी मेनरोड व पंचवटी परिसरात गर्दी केली होती. दसरा आणि धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर वाहनांची डिलिव्हरी घेण्यासाठी कंपन्यांच्या दालनात नोंदणीचा ओघ वाढला आहे. चारचाकी वाहनांसोबत दुचाकी आणि विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची मोठी पसंती मिळते आहे. अनेक दालनांमध्ये आकर्षक कर्जपुरवठा योजना, सवलत योजनेसह इतर सवलतींमुळे ग्राहकांची रेलचेल सुरू आहे. दुसरीकडे, मोबाईल, टीव्ही, वॉशिंग मशीन आणि फ्रिज यांसारख्या गृहोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर सणासुदीच्या योजना जाहीर झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स दालनांमध्येही कोट्यवधींची उलाढाल अपेक्षित आहे. पितृपक्षातील मंदी दूर होऊन नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून बाजारपेठेत कोट्यवधींची उलाढाल सुरू झाली आहे. दसरा आणि पाठोपाठ येणाऱ्या दिवाळीपर्यंत हा खरेदीचा उत्साह असाच कायम राहील, असा विश्वास स्थानिक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
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सराफ बाजाराला झळाळी
सोन्या-चांदीच्या भावात चढ-उतार सुरू असले, तरी सणासुदीच्या खरेदीसाठी सराफ बाजारात विशेष उत्साह पाहायला मिळत आहे. पारंपरिक दागिन्यांसोबत हलक्या वजनाचे दागिने, सोन्याची नाणी आणि चांदीच्या पूजेच्या वस्तूंना मोठी मागणी आहे. पुढील नऊ दिवसांत आणि विशेषतः दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर खरेदीचे नियोजन करून अनेक नागरिक आगाऊ नोंदणी करत असल्याचे सराफ व्यावसायिकांनी सांगितले.
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पारंपरिक पोशाख,
सजावट साहित्याला मागणी
दांडिया आणि गरब्यासाठी लागणारे पारंपरिक पोशाख, कुर्ते तसेच आधुनिक फॅशनच्या कपड्यांच्या खरेदीसाठी तरुणाई कॉलेज रोड, मेनरोड परिसरात धाव घेत आहे. यासोबत घरगुती घटस्थापनेसाठी लागणारे मखर आणि सजावटीच्या साहित्याची मोठी विक्री होत आहे.