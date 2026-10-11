नवरात्रोत्सवात वाहन खरेदीला पसंती; दुचाकी-चारचाकींच्या बाजारात उत्साह

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नवरात्रोत्सवात वाहन खरेदीला पसंती
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ग्राहकांत उत्सुकता; दुचाकी-चारचाकींच्या बाजारात उत्साह
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ११ : नवरात्रोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर नवीन वस्तू व वाहन खरेदी करण्याची परंपरा जपली जात असल्याने शहरातील वाहन बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांकडून वाहनविक्री दालनांत चौकशी केली जात आहे. नवरात्रोत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्याकडे अनेकांचा कल दिसून येत आहे. पहिल्याच दिवशी शंभरावर चारचाकी व दोनशेवर दुचाकी वाहनांची बुकींग झाली.
नवरात्रोत्सव हा अनेक कुटुंबांसाठी सुरुवातीचा व शुभकार्याचा काळ मानला जातो. त्यामुळे या दिवसांत नवीन वाहन घरी आणण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. काही ग्राहक नवरात्रोत्सवातील विशिष्ट तिथीचा मुहूर्त साधत आहेत, तर काही जण दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहन खरेदीचे नियोजन करीत आहेत.
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दुचाकीकडे सर्वसामान्यांचा कल
दैनंदिन प्रवासासाठी दुचाकी हे सर्वसामान्य नागरिकांचे महत्त्वाचे साधन आहे. कार्यालयीन कामकाज, व्यवसाय, शिक्षण व ग्रामीण भागातून शहरात ये-जा करण्यासाठी दुचाकीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे नवरात्रोत्सवानिमित्त दुचाकी खरेदीला विशेष पसंती आहे. कमी इंधन खर्च, चांगले मायलेज, सुलभ हाताळणी व परवडणारी किंमत या बाबींना ग्राहकांकडून प्राधान्य दिले जात आहे.
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चारचाकीचेही नियोजन
दुचाकींसोबतच चारचाकी वाहन खरेदीकडेही ग्राहकांचा कल आहे. वाढती कौटुंबिक गरज, प्रवासातील आराम व सुरक्षिततेच्यादृष्टीने अनेकजण चारचाकी वाहनाला प्राधान्य देत आहेत. हॅचबॅक, सेडान व एसयूव्ही प्रकारांतील वाहनांचे पर्याय ग्राहकांसमोर उपलब्ध आहेत. वाहनाची किंमत, इंधन कार्यक्षमता, सुरक्षिततेची वैशिष्ट्ये, अंतर्गत जागा व देखभालीचा खर्च या बाबींचा विचार करून ग्राहक वाहन निवडत आहेत.
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ऑफर्स, कर्जसुविधांकडे लक्ष
सणासुदीच्या काळात वाहन कंपन्या व विक्रेते विविध सवलती, एक्स्चेंज ऑफर्स, कर्जसुविधा व निवडक मॉडेल्सवर विशेष लाभ देऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांकडून वाहनाच्या मूळ किमतीबरोबरच विमा, नोंदणी, इतर शुल्क व अंतिम ऑन-रोड किमतीची माहिती घेतली जात आहे. काही ग्राहक वाहनाची आगाऊ नोंदणी करून पसंतीच्या दिवशी वितरण घेण्याचे नियोजन करीत आहेत.
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शुभमुहूर्ताची परंपरा
नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याची पूजा करून कुटुंबीयांसह आनंद साजरा करण्याची परंपरा अनेकांकडून जपली जाते. नवरात्रोत्सवातील शुभदिवस व दसऱ्याचा मुहूर्त साधून वाहन घरी आणण्याला विशेष महत्त्व मानले जाते. त्यामुळे ग्राहक केवळ वाहनाची किंमत व वैशिष्ट्ये यांचाच विचार न करता वितरणाची तारीख, आवडीचा रंग व उपलब्ध मॉडेल यांनाही महत्त्व देतो.
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कोट
नवरात्रोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर नवीन चारचाकी खरेदी करण्याचे अनेक दिवसांपासून नियोजन होते. कुटुंबासोबत प्रवास करताना सुरक्षितता व आराम या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याने चारचाकी घेण्याचा निर्णय घेतला.
-राकेश पाटील, ग्राहक, जळगाव.