नाशिक : उत्‍साहात पार पडणाऱ्या राष्ट्रीय युवा महोत्‍सवात साहसी खेळांची उपेक्षा बघायला मिळाली. सहभागींचा उत्‍साह वाढविण्यासाठी विविध ठिकाणी साहसी खेळांचे आयोजन केलेले असताना त्‍याविषयीची माहिती सहभागींपर्यंत योग्यरीत्या पोहोचलेलीच नसल्‍याचे समोर आले आहे.

त्‍यामुळे मर्यादित स्वरूपात उपक्रम राबविण्याचे सोपस्‍कार पार पाडण्यात आले आहेत.