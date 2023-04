District Annual Plan : सिन्नर तालुक्यात 19 गावात नवे रोहित्र; वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार

District Annual Plan : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रयत्नातून सिन्नर तालुक्यातील १९ गावांत १ कोटी १७ लाखातून नवीन रोहित्रे बसविण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे संबंधित भागातील वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत मिळणार आहे. (New Rohitra in 19 villages in Sinnar Taluka will help in smooth power supply District Annual Plan Nashik News)

विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता सध्याच्या रोहित्रातून मिळणारा वीजपुरवठा कमी दाबाने मिळत असल्याने अनेक ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रोहित्र बसविण्याची मागणी आमदार कोकाटेंकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत मंजुरीसाठी आमदार कोकाटे यांच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते.

त्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकतीच मंजुरी दिली. त्यानुसार १०० केव्ही क्षमतेच्या रोहित्रांसाठी उजनी येथील पवार वस्तीसाठी १३ लाख १४ हजार, खंबाळे येथे १२ लाख ३७ हजार, चानखन बाबानगर वडांगळी येथे ९ लाख ५२ हजार,

डावरे मळा मीठसागरे येथे ८ लाख, ढमालेसर वस्ती दुसंगवाडी ७ लाख ९० हजार, पांगरी बु ९ लाख १६ हजार, पंचाळे १० लाख ७४ हजार, भरडी मळा १० लाख ६० हजार, शहा येथे ८ लाख ३७ हजार, साकूर येथे ६ लाख ८९ हजार व ७ लाख ३८ हजाराचे दोन स्वतंत्र रोहित्र,

सातवस्ती देवपूर येथे ७ लाख १० हजार, चिंचोली रोड सायाळे येथे ५ लाख ८८ हजार, लोणारवाडी येथे जामखेड मळा येथे रोहित्रासह कनेक्शनसाठी १० लाख १४ हजार, हनुमान मंदिर चास येथे ८ लाख २९ हजार,

वडगाव पिंगळा येथे श्रीमती.शैलाबाई गायधनी व इतर ७ जणांना कनेक्शन देण्यासाठी ३ लाख १६ हजार, सरदवाडी येथे ६३ केव्हीए रोहित्रासाठी ६ लाख ८९ हजार इतका निधी मंजूर झाला आहे. कार्यारंभ आदेश होऊन या कामांना लवकरच सुरुवात होणार आहे.

ब्राम्हणवाडेला कबड्डी मॅट..

ग्रामीण भागात कबड्डी हा अतिशय लोकप्रिय खेळ आहे. ब्राम्हणवाडे येथे कबड्डीची मॅट बसविण्याची मागणी कबड्डीपटू व तरुणांकडून करण्यात येत होती. आमदार कोकाटे यांनी जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण योजनेतून कबड्डी मॅटसाठी ८.५० लाख रुपये निधी मंजूर करून आणला.

त्यामुळे कबड्डी खेळणाऱ्या युवकांचे मॅटवर कबड्डी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. तरुणांनी आमदार कोकाटे यांचे आभार मानले आहेत.