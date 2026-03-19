Ashok Kharat: ५८ व्हिडिओनंतर नवा धक्का... कॅप्टन खरात प्रकरणात SIT ची स्थापना, मध्यरात्री फार्महाऊसमध्ये काय सापडलं?

नाशिक : स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात यांच्या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले असून, त्याची जबाबदारी तेजस्वीनी सातपुते यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सध्या खरात नाशिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात आहेत आणि न्यायालयाने त्यांना २४ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे..अनेक महिलांचे लैगिंक शोषण अंकज्योतिषीच्या नावाखाली अनेक महिलांचे लैगिंक शोषण केल्याचा आरोप खरातवर आहे, या प्रकरणी ५८ व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे..धक्कादायक घटनाया प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक घटना घडली. रात्री उशिरा खरात यांच्या मिरगाव येथील फार्महाऊसवर क्राईम ब्रँचच्या पथकाने अचानक छापा टाकला. या धाडीत पोलिसांना अनेक महत्त्वाचे कागदपत्रे हस्तगत झाली. खरात यांच्या मालमत्तेशी संबंधित दस्तावेज, इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह एक पिस्तूलही जप्त करण्यात आले. .या छाप्यामुळे खरात यांच्या कारनाम्यांबाबत नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता वाढली आहे. फार्महाऊसमधून मिळालेल्या दस्तावेजांचा सखोल अभ्यास SIT करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खरात यांना सध्या गुन्हे शाखेत ठेवण्यात आले असून, त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांची कोठडी कायम राहणार आहे.मिरगाव येथील खरातच्या आलिशान फार्महाऊसवर पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी १ पिस्तूल, ३ वापरलेली काडतुसे तसेच १६ ते १७ जिवंत काडतुसे जप्त केली. याशिवाय सुमारे साडे सहा लाख रुपयांची रोकडही हस्तगत करण्यात आली असून या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तपासादरम्यान खरातकडे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याची माहिती समोर येत असून परदेशातही त्याने मोठी गुंतवणूक केल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले आहे..नाशिक पोलिस दलात खळबळया प्रकरणाने नाशिक पोलिस दलात खळबळ निर्माण केली आहे. SIT च्या माध्यमातून सर्व बाजूंनी तपास व्हावा, यासाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले आहे. खरात यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींवरही नजर ठेवण्यात आली आहे. मिरगाव फार्महाऊसवर झालेल्या छाप्यात मिळालेल्या पुराव्यांमुळे तपासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.सर्वसाधारणपणे या घटनेचा परिणाम स्थानिक स्तरावरही दिसून येत आहे. खरात यांच्या नावाने चालणाऱ्या विविध गैरव्यवहारांबाबत आता अधिक स्पष्टता येणार असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले..लैंगिक शोषणाचे ५८ व्हिडिओ; अनेक महिला सेलिब्रिटींचा सहभाग, कोण आहे अशोक खरात? बाहेर लोक बसलले असताना, आत कॅबीनमध्ये करायचा चाळे.