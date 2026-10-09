नवीन मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन

नवीन मतदार नोंदणीसाठी
आजपासून दोन दिवस शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. ९ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात नवीन मतदार नोंदणीसाठी १० व ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी, विशेषतः १८ ते १९ वयोगटातील युवक-युवतींनी या शिबिरांचा लाभ घेऊन मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी यांनी केले आहे.
मतदार यादीत पात्र नागरिकांची नोंदणी व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार व नवापूर या विधानसभा मतदारसंघांतील प्रत्येक मतदान केंद्रावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. ही शिबिरे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुरू राहतील. शिबिरांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी उपस्थित राहून मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन करतील. नवीन मतदार नोंदणीसाठी नमुना ६, मतदार यादीतील तपशील दुरुस्त करण्यासाठी नमुना ८ तसेच मतदार यादीतील नोंदींशी संबंधित आवश्यक अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. १ जानेवारी २०२६ ला किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेले सर्व युवक-युवती नवीन मतदार नोंदणीसाठी फार्म नंबर ६ भरून देऊ शकतात. जिल्ह्यातील कोणताही पात्र नागरिक मतदार नोंदणीपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे पात्र युवक-युवतींसह अद्याप मतदार नोंदणी न केलेल्या पात्र नागरिकांनी विशेष शिबिरात सहभागी होऊन आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी तसेच उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, कल्पना ठुबे यांनी केले आहे.