नाशिक

नवीन मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन

नवीन मतदार नोंदणीसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन
Published on
नवीन मतदार नोंदणीसाठी आजपासून दोन दिवस शिबिर सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. ९ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात नवीन मतदार नोंदणीसाठी १० व ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी, विशेषतः १८ ते १९ वयोगटातील युवक-युवतींनी या शिबिरांचा लाभ घेऊन मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी यांनी केले आहे. मतदार यादीत पात्र नागरिकांची नोंदणी व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार व नवापूर या विधानसभा मतदारसंघांतील प्रत्येक मतदान केंद्रावर विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. ही शिबिरे सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुरू राहतील. शिबिरांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी उपस्थित राहून मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन करतील. नवीन मतदार नोंदणीसाठी नमुना ६, मतदार यादीतील तपशील दुरुस्त करण्यासाठी नमुना ८ तसेच मतदार यादीतील नोंदींशी संबंधित आवश्यक अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. १ जानेवारी २०२६ ला किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेले सर्व युवक-युवती नवीन मतदार नोंदणीसाठी फार्म नंबर ६ भरून देऊ शकतात. जिल्ह्यातील कोणताही पात्र नागरिक मतदार नोंदणीपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे पात्र युवक-युवतींसह अद्याप मतदार नोंदणी न केलेल्या पात्र नागरिकांनी विशेष शिबिरात सहभागी होऊन आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी तसेच उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, कल्पना ठुबे यांनी केले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com